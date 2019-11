La prima scena ha come protagonisti un ragazzo e una ragazza che si uniscono nudi diventando un ovulo, che, salendo in cielo, dà vita a un bambino

È un’intera generazione quella che al solo sentire “Siamo fatti così” intona in testa la famosa sigla del cartone animato che ha insegnato l’anatomia umana a moltissimi bambini. Il cartone originale, creato da Albert Barillé, si chiama Il était une fois… la Vie, titolo che venne tradotto in occasione della messa in onda su ItaliaUno. Era il 1989 e i bambini lo amarono a prima vista. Oggi il cartone torna disponibile su Netflix ma con la sigla integrale che al tempo fu censurata. La prima scena ha come protagonisti un ragazzo e una ragazza che si uniscono nudi diventando un ovulo, che, salendo in cielo, dà vita a un bambino. La voce della sigla in italiano resta ovviamente quella di Cristina D’Avena.

Una cosa è certa, quando faremo vedere ai nostri figli Siamo fatti così sarà soprattutto per poter riascoltare la sigla di @CristinaDAvena pic.twitter.com/6rxmfD9Szs

— Netflix Italia (@NetflixIT) November 7, 2019