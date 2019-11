Da oggi, giovedì 7 novembre, Liliana Segre vivrà sotto scorta. L’ipotesi di assegnare una protezione personale alla senatrice a vita 89enne ex deportata ad Auschwitz era sotto esame già da tempo ma, dopo l’escalation di odio nei suoi confronti degli ultimi giorni – da ultimo lo striscione esposto da Forza Nuova nel corso di un appuntamento pubblico a Milano – la procedura ha avuto un’accelerazione. Il via libera definitivo all’assegnazione di due carabinieri per la scorta della Segre è arrivato nel pomeriggio di mercoledì dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, su indicazioni anche del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Intanto la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti sugli insulti e minacce ricevuti dalla senatrice via web: a occuparsene è il Dipartimento antiterrorismo.

D’ora in avanti quindi, Liliana Segre avrà due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento e nelle uscite pubbliche, ultimamente sempre più frequenti. Il provvedimento per la sicurezza della senatrice a vita è quello della tutela, il livello più basso di scorta.