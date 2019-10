I disordini sono iniziati nove giorni fa dopo la vittoria alle presidenziali del presidente Morales, in carica già da 13 anni. Il ministro della Difesa Javier Zabaleta: "La cosa peggiore è che se noi, come politici, non troviamo una soluzione, quello che è successo ora può ripetersi non solo a Santa Cruz, ma anche in altre zone del Paese"