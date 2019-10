Botta e risposta al vetriolo a Pomeriggio 5 tra Lory Del Santo e Manila Gorio, la trans che tempo fa aveva dichiarato di aver avuto una storia proprio con l’ex compagno della Del Santo, Rocco Pietrantonio. Tra le due è scoppiata subito la polemica: “Non capisco perché ce l’abbia con me. Lei ha chiamato tutti gli attori di ‘The Lady’ chiedendo se sono stati a letto con me“, ha incalzato Lory Del Santo. “Si è fissata che deve trovare delle prove che io ho tradito Rocco Pietrantonio, ma non le troverà mai. Tu sei arrabbiata con me perché gli uomini, a te, preferiscono me perché sono più giovane“, ha replicato piccata Manila Gorio.

In sostegno di Lory Del Santo si è schierato anche l’opinionista Biagio D’Anelli, che l’ha accusata di aver utilizzato la sua immagine per lanciare falsi scoop: “Queste foto sono vere come Dumbo, l’elefantino volante, – ha detto D’Anelli riferendosi ad alcune copertine del 2011 che lo ritraggono insieme a Manila-. Ho firmato un contratto con la tua agenzia dove prestavo la mia immagine per promuovere un tuo reality“. La discussione è proseguita con toni accesi ed è toccato poi alla conduttrice, Barbara D’Urso, riportare l’ordine in studio tra gli ospiti.