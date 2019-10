Tutto è iniziato con una frecciata lanciata da Dolcenera lunedì in diretta a Vieni da Me

Scontro a distanza senza esclusione di colpi tra Dolcenera e Anna Tatangelo. Tutto è iniziato con una frecciata lanciata dalla prima lunedì in diretta a Vieni da Me: interpellata dalla conduttrice, Caterina Balivo, sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo del 2006 Dolcenera si è lasciata infatti andare a una frase sibillina.”Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io“, ha detto la cantante.

Non si è fatta attendere la replica della compagna di Gigi D’Alessio che, in un’intervista al programma 105 Take Away, non gliele ha mandate certo a dire: “Ho vinto nella categoria donne con Essere Una Donna nel 2006. Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente“, ha rilanciato Anna Tatangelo chiudendo, almeno momentaneamente, la questione.