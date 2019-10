Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo Conte 2, si preparano a testare l’alleanza a livello locale alle elezioni regioanli in programma domenica 27 ottobre.

Conte: “Qui è in atto un esperimento interessante”

“Qui in Umbria non si voterà per il governo, ma è in atto un esperimento interessante”, ha esordito il premier Conte. “In queste ore alcuni commentatori si stanno interrogando se il premier sta facendo campagna elettorale, ma se l’avessi fatta sarei stato qui ogni giorno. Io non la sto facendo ma sono orgogliosamente qui a offrire una testimonianza, consapevole che qui non si vota per il governo ma è un esperimento interessante. Anche la nostra sfida richiede del tempo: è impensabile che una manovra in poche settimane possa realizzare un progetto politico, ma cominciamo a perseguire gli obbiettivi del nostro progetto, che è articolato e richiede lavoro di squadra”. Di Bianconi ha detto che è “un coraggioso”: “E’ partito tardi ma non per questo bisogna aver paura, mi sembra una persona che non ama sottrarsi alle sfide. E’ un esperimento importante in quanto ha sollecitato una condivisione, è una sfida che richiede tempo, che esprime un progetto per questa Regione, delinea un futuro ancora più verde per il territorio, un futuro ancora più digitale e con infrastrutture ancora più efficienti. C’è una squadra e io sono molto confidente che questo progetto arricchirà questa Regione”.

Il premier ha difeso la legge di bilancio approvata nei giorni scorsi: “È una manovra fortemente redistributiva. Qualcuno fa propaganda, secondo cui la manovra introduce nuove tasse per gasolio, per la benzina, mette una tassazione per il contante, falso. E’ una manovra che introduce tasse sulla plastica, sui tabacchi, per i colossi del web ma introduce più soldi alle famiglie, a partire da quelle più numerose. Diamo più soldi in busta paga ai lavoratori, potenziamo la ricerca”.

Zingaretti: “Tra noi e M5s tante differenze, ma stiamo insieme perché amiamo l’Italia”

“Quando ci dicono che ci sono tante differenze”, ha esordito il segretario Pd Nicola Zingaretti, “dico che è vero. Ma stiamo insieme perché amiamo l’Italia, amiamo questo Paese. Io sostengo questo governo, non è vero che va tutto bene ma non è neanche vero che non possiamo costruire un futuro per l’Italia. Ma c’è chi è bravissimo a raccontare i problemi degli italiani nei comizi si è rivelato il peggiore a risolverli. Crediamo in quest’esperienza perché sentiamo l’impegno etico e morale di non cavalcare le paure ma siamo ossessionati dal poter dare risposte”. E ha concluso: “Guardiamo con sospetto chi, anche qui in Umbria, non dà risposte alle paure, anzi le cavalca. Siamo diversi ma tutti uniti dall’amore per l’Italia. Abbiamo bisogno di ricostruire fiducia. C’è chi dice ‘ci riprenderemo l’Umbria’: una frase orribile. L’Umbria è degli umbri e basta”. E ha concluso: “Ora l’Umbria ha bisogno di una svolta e non c’è dubbio che la scelta buona sia quella di Vincenzo Bianconi. Dobbiamo impedire che l’Umbria fallisca“.

Di Maio: “Lavorare per un progetto comune è già una vittoria”

“Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria”, ha detto Di Maio intervenendo sul palco. “Lo dico ai cittadini umbri: non credo che possiate permettere a nessuno di usare l’Umbria per un trofeo elettorale, a chi a partire da martedì se ne fregherà dell’Umbria, non esisterete più perchè ci sarà la guerra elettorale. Abbiamo fatto qui un patto civico. Non è una semplice alternativa, ma una terza via, in cui la Giunta si compone di eccellenze che non devono rispondere ai partiti, a nessuno se non a chi li ha votati”. E ancora: “In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria”.

Il ministro degli Esteri M5s, come prima Zingaretti, ha parlato dell’importanza del “made in Umbria” per rilanciare l’economia locale: “Sono convinto profondamente che quando noi esportiamo i nostri prodotti non aiutiamo solo le nostre imprese ma anche la nostra storia. E credo che questo sia un momento in cui dobbiamo guardare al mondo, a India, Cina, a Paesi del Su-Est asiatico o del Medio Oriente, a Paesi dove stanno nascendo milioni di nuovi ricchi che vogliono mangiare bene e vivere bene, cioè Made in Italy, e quindi Made in Umbria”. Quindi ha ricordato la legge di bilancio del governo Conte 2: “La manovra ha un approccio che aiuta tutti, senza dividere: il nostro patrimonio è la conoscenza dei nostri artigiani che producono eccellenze. Lo dico perché la reputazione dell’Italia nel mondo non deriva solo dai governi, ma da grandi italiani. La manovra si rivolge a quella parte del Paese, alle partite Iva, che sono la nostra classe operaia di oggi. Loro sono oggi i meno tutelati, e vogliamo difenderli e lo faremo”. Poi ha ricordato il decreto Sisma che il consiglio dei ministri ha approvato a inizio settimana: “Se abbiamo fatto il dl terremoto è anche per merito di persone come Bianconi. Non c’è niente di più assurdo che avere i soldi e non riuscire a spenderli. Con il dl sisma diciamo finalmente che non possiamo gestire situazioni straordinarie con legge ordinarie”.