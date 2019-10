Gli esami di medicina legale sono iniziati solo oggi e l’ambasciata della Cina ha fatto sapere di di non essere ancora ancora in grado di confermare ufficialmente la nazionalità di tutti. La polizia di Essex ha arrestato altre due persone, oltre all'autista, per sospetta complicità in traffico di esseri umani

Due giorni dopo il ritrovamento di 39 cadaveri in un tir sbarcato nel Regno Unito dal Belgio, una famiglia vietnamita ha lanciato l’allarme dicendo di non avere più notizie della figlia e di temere che sia tra le vittime. Secondo quanto riferito dal Guardian online, la ventiseienne Pham Thi Trà My martedì 22 ottobre ha scritto un messaggio alla madre: “Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all’estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare”. Il sospetto è che la ragazza sia proprio tra le vittime, anche se le autorità non hanno ancora confermato l’identità dei morti: gli esami di medicina legale sono iniziati solo oggi e l’ambasciata della Cina ha fatto sapere di di non essere ancora ancora in grado di confermare ufficialmente la nazionalità di tutti.

Intanto oggi altre due persone, un uomo e una donna di 38 anni, sono state arrestate dalla Essex Police per sospetta complicità in traffico di esseri umani nell’ambito delle indagini. I due sono residenti entrambi a Warrington, nel Cheshire (Inghilterra). Prima di loro era stato arrestato pure l’autista nordirlandese del tir, Mo Robinson, di 25 anni.