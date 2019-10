È arrivata la condanna per stupro dalla giustizia inglese per due italiani accusati di aver abusato di una 23enne nel febbraio 2017. Secondo l’accusa, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, oggi rispettivamente di 25 e 26 anni, hanno violentato la ragazza, ubriaca, all’interno di uno stanzino di un night club di Soho, a Londra, dove i due si erano trasferiti per frequentare l’università, prima di abbandonarla incosciente in un bagno del locale. La 23enne si è poi risvegliata dolorante e si è rivolta alla polizia.

Durante il processo, nel quale i due italiani si sono difesi dichiarando di aver avuto un rapporto consenziente, è stato proiettato il video delle telecamere a circuito chiuso: appena dopo l’abuso, si vedono i due giovani ridere, congratularsi a vicenda e darsi il cinque. Nelle ore successive alla violenza i due hanno poi fatto perdere le loro tracce ritornando in Italia in fretta e furia. Le manette per loro sono scattate un anno dopo, nel marzo 2018 all’aeroporto di Heathrow, quando i due stavano facendo ritorno nel Regno Unito per assistere a una partita di calcio. Ora si attendono ancora i particolari della pena detentiva: la sentenza verrà pronunciata il primo novembre.