I migliori ballerini e ballerine di Street Dance, provenienti da 29 paesi in tutto il mondo in rappresentanza delle principali discipline – Hip Hop, House, Locking, Popping, Waacking e Breaking – si sono sfidati il 12 ottobre a Parigi a La Grande Halle de la Villette in battle 1 vs 1 ad eliminazione diretta, improvvisando sulla base di grandi successi musicali dal rock al funk, la dance, la trap e il pop e hanno acceso di energia il pubblico presente unico giudice dell’evento.

Un evento eccezionale per gli appassionati di Street Dance e non solo, a cui hanno partecipato due ballerini Italiani: Filippo Toini e Neji che con il loro talento, il loro carisma e l’incredibile capacità di improvvisazione hanno dato spettacolo.

Vincitore si questa edizione del Red Bull Dance Your Style World Final è l’olandese Shinshan