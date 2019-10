Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre

L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci non andrà al Louvre. Almeno per ora. Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Lazio ha sospeso oggi il prestito al museo parigino, del prezioso foglio vinciano conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. Il via libera al prestito era stata dato del direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’artista italiano. “Il trasferimento è illegittimo”, aveva detto Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana della onlus. Leggi Anche Uomo vitruviano, Louvre vuole l’opera di Leonardo. Mibac: “Allo studio possibili scambi, ma non c’è richiesta ufficiale”

L’accordo per l’esposizione del celebre disegno vinciano, suggellato a Parigi dalla firma del Memorandum di partenariato Italia-Francia tra il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini e il suo omologo Franck Riester, prevedeva che l’Uomo vitruviano restasse Oltralpe per otto settimane, per poi rientrare nel caveau delle Gallerie di Venezia, dove tornerà al buio per essere preservato. L’accordo con il museo di Parigi, che celebrerà Leonardo con una mostra dal 24 ottobre al 24 febbraio, prevedeva che alcune opere custodite in Italia, tra cui il fragile disegno a penna e inchiostro risalente al 1490, fossero prestate alla Francia, mentre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, invece, era previsto l’arrivo di alcune opere di Raffaello custodite Oltralpe. Leggi Anche L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, “perfecto e virtuale” diventa interattivo