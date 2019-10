Quattro membri dell'equipaggio sono stati trasportati in ospedale a causa dell'inalazione di fumo. Nessun ferito, invece, tra i 165 passeggeri a bordo. È il secondo caso in due mesi: lo scorso agosto un altro aereo della compagnia inglese è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Valencia

Atterraggio d’emergenza a Basilea per un aereo della British Airways decollato da Bari e diretto a Londra. Il comandante ha deciso di atterrare all’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, dopo la comparsa di fumo in cabina. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i 165 passeggeri che attendono ora di essere imbarcati su un volo per Heathrow. Sono, invece, stati trasportati in ospedale a causa dell’inalazione di fumo quattro membri dell’equipaggio. Restano ancora da capire le cause che hanno generato il fumo.

È il secondo caso in due mesi per la British Airways. Ad agosto un altro aereo, partito da Londra, era stato costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. E anche in questo caso la causa era un guasto che aveva provocato un’enorme nuvola di fumo in cabina. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori erano stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza.