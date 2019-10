Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha colpito una donna che lavorava all'interno dell'edificio in seguito a una lite. Il presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso sul posto, dove sono già arrivati il premier Edouard Philippe, il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, e il prefetto di Parigi, Rémy Heitz

Un funzionario interno della polizia è entrato, intorno alle 13, nella prefettura sull’Ile-de-la Cité, proprio di fronte alla cattedrale di Notre-Dame, nel cuore di Parigi, e ha iniziato a colpire con un coltello in ceramica le persone all’interno, uccidendone quattro prima di essere a sua volta colpito a morte da un agente che ha assistito alla scena. “Un raptus di follia”, lo ha definito Jean-Marc Bailleul, segretario generale del sindacato di sicurezza interna francese, parlando a Bfm-Tv.

Secondo quanto riporta Le Figaro, che cita poi una fonte di polizia, l’accoltellamento aveva come obiettivo una collega in seguito a una lite, forse per motivi passionali. L’aggressore, un uomo con 20 anni di carriera alle spalle e definito dai colleghi un “funzionario modello”, ha perso il controllo e ha poi iniziato a colpire chiunque si trovasse vicino a lui. Altre fonti citate da Bfm-Tv dicono che, invece, gli inquirenti sembrano “privilegiare la pista di un conflitto interno” piuttosto che un’azione di stampo terroristico.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato sul posto insieme al premier Edouard Philippe, il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, e il prefetto di Parigi, Rémy Heitz. Intanto, è stato eretto un perimetro di sicurezza intorno al commissariato. Su Twitter, la Ratp, la società che gestisce i trasporti pubblici parigini, ha annunciato la chiusura della stazione Cité, sulla linea 4 della metropolitana, come “misura di sicurezza”. Tutti i ponti intorno all’Ile-de-la Cité, l’isola parigina sulla Senna in cui si è consumato l’attacco, sono stati chiusi.