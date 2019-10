Al via alle 15 il question time alla Camera dei deputati. La ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, risponderà a una interrogazione su iniziative volte ad escludere dall’accesso al reddito di cittadinanza i condannati per gravi delitti, anche alla luce della recente vicenda relativa all’ex brigatista Federica Saraceni. La ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, risponderà a una interrogazione sulle iniziative a favore del comparto agricolo, con particolare riferimento al potenziamento delle tecnologie a minor impatto ambientale. La ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione sulla partecipazione di Davide Casaleggio ad una recente iniziativa promossa dal governo italiano presso le Nazioni Unite in materia di “democrazia digitale”. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulla richiesta della società Energas per la realizzazione di un deposito costiero di gpl nel Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia; sulle iniziative volte a mitigare gli effetti sulle bollette delle oscillazioni dei costi di generazione o approvvigionamento dell’energia; sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia; sulle iniziative a favore del settore automobilistico, con particolare riferimento al sostegno della domanda di veicoli a bassa emissione ; sulle iniziative volte a garantire la continuità dell’attività e la tutela dei livelli occupazionali della società Manital

