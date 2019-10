La puntata sarà interamente dedicata a Nadia e per l'occasione saranno presenti in studio tutti i colleghi che nei 23 anni di messa in onda dello show di Italia 1 hanno vestito i panni da Iena

“Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”. Così Le Iene hanno annunciato su Facebook il servizio che andrà in onda questa sera nell’esordio della nuova stagione, la prima senza Nadia Toffa, l’inviata del programma di Italia 1 scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Un servizio che si preannuncia come un video-testamento in cui la Toffa saluta i suoi fan e le persone che le sono state vicino nella sua battaglia, spiegando di voler far di tutto per “ritardare la morte. Non è importante quanto vivi, ma come vivi”. Dall’anteprima pubblicata su Facebook da Le Iene, infatti, si ascolta la voce di Nadia che chiede a un operatore di andare a casa sua con tutta l’attrezzatura. Nonostante la sua insistenza, la Toffa non vuole rivelargli cosa dirà nel suo video messaggio: “Sorpresa!”, dice la conduttrice. E così sarà per tutti.



Non solo, tutta la puntata sarà interamente dedicata a Nadia e per l’occasione saranno presenti in studio tutti i colleghi che nei 23 anni di messa in onda dello show di Italia 1 hanno vestito i panni da Iena. Da Luciana Litizzetto a Simona Ventura, passando per Enrico Brignano, Claudio Bisio, Fabio De Luigi e Alessandro Cattelan, ci saranno oltre 100 ospiti, insieme per dare un enorme abbraccio collettivo nei confronti della conduttrice scomparsa.

Ecco l’elenco completo: Agnello Fabio, Agresti Andrea, Argentero Luca, Baccaglini Paul, Bello Nic (Bugs), Bertolino Enrico, Berry Marco, Bisio Claudio, Bizzarri Luca, Blasi Ilary, Boschin Liza, Brignano Enrico, Cabello Victoria, Calabresi Paolo, Canino Fabio, Capatonda Maccio, Casciari Mauro, Cattelan Alessandro, Chiabotto Cristina, Cizco, Cordaro Michele, Corti Stefano, Cucciari Geppi, De Devitiis Nicolò, De Giuseppe Alessandro, De Luigi Fabio, Di Cioccio Elena, Di Sarno Alessandro, Duro Angelo, Facchetti Gianfelice, Fubini Marco, Gabri Gabra, Gialappa’s Band, Gauthier Laura, Gazzarrini Sebastian, Gerardi Antonio, Giarrusso Dino, Golia Giulio, Granieri Francesco, Griffith Clive, Herbert Ballerina, Innocenzi Giulia, Jnifen Afef, Kessisoglu Paolo, Lastrico Maurizio, Lamberti Tiziano (Bugs), Laudadio Max, La Vardera Ismaele, Lillo e Greg, Littizzetto Luciana, Lorenzini, Alberto, Lucci Enrico, Maisano Marco, Mago Forest, Mangalaviti Giovanni, Marcuzzi Alessia, Martinelli Alice, Matano Frank, Mitch, Monteleone Antonino, Monti Gianfranco, Morelli Giampaolo, Morini Jacopo (Bugs), Nardi Filippo, Nobile Sabrina, Onnis Alessandro, Ornano Antonio, Palmieri Nina, Parenti Alessio, Pasca Cristiano, Pecoraro Gaetano, Pelazza Luigi, Pellizzari Andrea, Pif, Pio e Amedeo, Politi Alessandro, Pulcini Pietro, Quintale Peppe, Rafanelli Angela, Rei Roberta, Roma Filippo, Rosanova Rosario, Rovazzi Fabio, Ruggeri Veronica, Sarnataro Mary, Savino Nicola, Schembri Silvio, Sortino Alessandro, Sparacino Pietro, Torielli Niccolò, Trincia Pablo, Trio Medusa, Trombetta Riccardo, Ventura Simona, Vergassola Dario, Villa Debora, Viviani Matteo, Volo Fabio, Yang Shi.