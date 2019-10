Arnold Schwarzenegger ha mantenuto la promessa fatta nel maggio scorso a Greta Thunberg: “Se hai bisogno di qualcosa chiama”, le aveva detto quando l’aveva incontrata per la prima volta in Austria e così è stato. L’attore ex governatore della California ha regalato infatti una Tesla Model 3 alla giovane attivista svedese per il clima così che abbia un’auto elettrica per muoversi tra gli Stati Uniti e il Canada durante la sua tournée nelle scuole.

Un portavoce dell’attore ha fatto sapere di aver deciso di donarle una Tesla Model 3 anziché semplicemente prestarle il suo Hummer elettrico per questioni di logistica: “Portare il suo Hummer elettrico in tutto il paese sarebbe una vera sfida, quindi non è la sua auto personale. Quando Schwarzenegger ha saputo che Greta stava organizzando gli spostamenti attraverso gli Stati Uniti – che dopo gli appuntamenti a New York, incluso l’intervento all’Onu la vedranno impegnata in Canada – ha deciso di attivarsi”. Ora, ha aggiunto il portavoce, grazie all’assistenza di Schwarzenegger “Greta può viaggiare completamente elettrica attraverso gli Stati Uniti e il Canada”.