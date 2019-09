“Che belle gambe! A che ora aprono?”. Queste le parole stampate in rosso sulle bustine di zucchero distribuite in un bar di Taranto. Una frase che è stata subito segnalata sulla pagina Facebook “Donna a Sud“. “OFFESE ALLE DONNE. Nel tarantino un bar distribuisce ai suoi clienti bustine di zucchero con frasi sessiste”: inizia così il post, commentato decine e decine di volte e soprattutto, diventato virale. “È impossibile risalire all’azienda sponsor – si legge ancora – quindi per logica si può pensare a bustine appositamente personalizzate per tirare un “sorrisino” all’habitué di turno, scusante di un marketing di basso profilo. Non siamo riuscite, per ora, a risalire al distributore “misogino” tale da rendere un dolcificante un amaro in bocca. ???????????? gaffe, ironia, arretratezza non vanno permesse in nessun caso neanche davanti ad un caffè, altrimenti si contribuisce a diffondere pregiudizi sessisti”. Il nome del bar, spiegano le amministratrici della pagina, non è stato segnalato ma una volta individuato in molti propongono di “boicottarlo”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore