Erano da poco passate le 2.30 della notte quando due persone hanno spruzzato dello spray al peperoncino nella pista dell’Hollywood, la discoteca simbolo della movida di Corso Como, a Milano. Il locale era affollatissimo, anche perché c’era una serata dedicata alla settimana della moda, in corso nel capoluogo meneghino. L’odore urticante è stato subito avvertito e tra i presenti si è scatenato il panico: tutti si sono diretti verso le uscite di sicurezza del locale e nella calca una ragazza italiana di 21 anni è caduta procurandosi una lieve contusione al fianco, ed è stata portata al Policlinico. Altri due giovani invece, sono rimasti lievemente intossicati dallo spray e sono stati medicati sul posto dal personale del 118 intervenuto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco quando è scattato l’allarme.

Fortunatamente lo spray è stato spruzzato in quantità modeste e non ci sono state gravi conseguenze ma la memoria dei presenti è tornata subito a quanto accaduto l’8 dicembre del 2018 a Corinaldo quando, proprio a causa dello spray al peperoncino spruzzato, nella calca morirono 6 persone e altre 59 rimasero ferite. Poco prima che venisse spruzzata la sostanza urticante, nel locale c’era appena stata una rissa, scatenata da un litigo scoppiato tra due ragazzi: uno di questi è un giovane marocchino di 19 anni, che ha riportato alcune ferite medicate dai soccorritori arrivati dopo il fuggi fuggi generale. Ma tempo un’ora e tutto è tornato come prima: la discoteca è stata riaperta e i giovani sono tornati a ballare in pista, dimenticando così la paura provata. Sull’accaduto sono in corso indagini: i carabinieri sono alla ricerca dei responsabili, acquisendo i video delle telecamere di sicurezza.