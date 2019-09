Giorgio Chiellini si è infortunato nel corso dell’allenamento in preparazione del big match tra Juventus e Napoli. Il difensore e capitano, scrive il club bianconero, “ha riportato la distorsione del ginocchio destro” e “gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore“. Chiellini sarà operato nei prossimi giorni.

Il 35enne difensore della Juve e della Nazionale si è infortunato alla vigilia della sfida all’Allianz Stadium contro i partenopei (sabato, 20.45) valida per la seconda giornata di campionato. Chiellini aveva segnato contro il Parma il gol decisivo per consegnare ai bianconeri la vittoria all’esordio in Serie A. Domani sarà probabilmente sostituito da Matthijs de Ligt, il 20enne olandese prelevato dall’Ajax ma rimasto in panchina nella prima giornata: se non sarà lui a giocare al fianco di Leonardo Bonucci, toccherà Merih Demiral, turco ex Sassuolo. Per conoscere i tempi di recupero di Chiellini, bisognerà attendere l’esito dell’intervento chirurgico.