Ha sostituito Angela Merkel al vertice della Cdu lo scorso dicembre e nei giorni scorsi, quando Ursula von der Leyen era stata indicata come presidente della Commissione europea, aveva fatto sapere di non essere interessata ad avere un ruolo di governo, preferendo, invece, dedicarsi soltanto alla guida del partito. E invece Annegret Kramp-Karrenbauer – soprannominata ‘Akk’ – è stato nominata nuova ministra della Difesa in Germania al suo posto. Lo rendono noto diversi media tedeschi. Commentando l’elezione della nuova presidente della Commissione, Kramp-Karrenbauer ha detto: “Oggi è un giorno storico per la nostra Europa. Viene dal Centro ed è una forte europeista”. Nei giorni che hanno preceduto il voto, la leader della Cdu aveva inoltre puntualizzato: “Se Ursula von der Leyen non dovesse ottenere la maggioranza anche grazie alla complicità dell’Spd, questa sarebbe una tara notevole e pesante nel lavoro del governo e della coalizione”.