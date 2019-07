Incontro tra la ministra della Difesa, il vicepremier del Carroccio e il presidente del Consiglio dopo le tensioni dei giorni scorsi sui casi Sea-Watch e Mediterranea. Il leghista: "Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti"

Un vertice di governo di poco meno di un’ora per parlare della gestione dei migranti. Dopo le settimane di tensioni prima per i casi Sea-Watch e Mediterranea e poi per i continui sbarchi fantasma, il premier Giuseppe Conte ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il vicepremier Matteo Salvini. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto ai due di “coordinarsi di più per evitare disguidi”. Proprio i due esponenti dell’esecutivo infatti, si sono più volte scontrati a distanza nei momenti più delicati degli arrivi e molte volte si era ipotizzato che il Carroccio chiedesse la testa della Trenta in un eventuale rimpasto che però, almeno per il momento, non ha riguardato quella poltrona. Il premier, al termine dell’incontro, ha riferito di un “clima proficuo”: “Abbiamo rivisto i dati sui flussi e gli elementi di contrasto al traffico illegale”.

All’uscita da Palazzo Chigi, Salvini ha detto anche di aver chiesto un maggiore coinvolgimento della Marina: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti”. Rispondendo poi alle domande dei cronisti, ha negato che ci sia in corso una guerra alle ong: “Non facciamo guerra a nessuno: vogliamo semplicemente garantire accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra e arriva in aereo con i corridoi umanitari e stroncare il traffico di esseri umani che è legato al traffico di droga. Se tutti hanno la coscienza pulita immagino che tutti si sottopongano ai controlli della Finanza e della Marina”.

La Trenta ha invece negato che sia stato chiesto un pattugliamento dei porti alle navi della Marina: “Questa cosa l’ho letta sui giornali, il ministro Salvini non me l’ha chiesta, a volte vengono fraintese le parole”, ha detto. “Lavoriamo tutti insieme per il bene del Paese. È stata una riunione collaborativa e molto interessante”, ha aggiunto. E poi: “Nonostante l’agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordine dal ministro di riferimento, ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero, ci si coordina. Ma l’ordine viene sempre dal ministro di riferimento, poi l’attività viene svolta insieme”. Quindi ha concluso: “Il problema delle migrazioni è un problema, va gestito insieme e il Paese dovrebbe andare tutto nella stessa direzione, senza farne un tema politico”.