A Napoli si sta svolgendo la trentesima edizione delle Universiadi estive e c’è già una candidata al titolo Miss della manifestazione. Si tratta dell’atleta del regno di Eswatini (Stato dell’Africa meridionale fino al 2018 noto con il nome di Swaziland). Quando la bellissima atleta ha fatto il suo ingresso, il pubblico del San Paolo la accolta con applausi e baci, a ricambiare i suoi. Un benvenuto caloroso che l’ha resa una delle protagoniste di questa edizione. Lei si chiama Erika Nonhlanhla Seyama, è nata nel 1994 ed è campionessa nazionale di salto in alto. Il suo record personale è di 1,83 metri stabilito ad Asaba nel 2018.

Her smile conquered the overall Stadium San Paolo. The #Universiade has already her miss?@BalichWS @FISU @Reg_Campania #Eswatini#Napoli2019#ToBeUnique pic.twitter.com/hEVReiMCWS

— Napoli 2019 Summer Universiade (@Napoli2019_ita) 3 luglio 2019