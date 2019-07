Quanti ragazzi hanno imbracciato una chitarra spinti a riproporre le ballate degli Oasis? Impossibile contarli. Quei tempi sono lontani, così come lontani sono i due fratelli Gallagher. Da ormai una decina di anni, i due non fanno che litigare. E stavolta Liam ha “alzato il tiro” minacciando la moglie di Noel via sms, attraverso sua nipote. Il maggiore dei due fratelli ovviamente non è stato zitto e ha pubblicato tutto sui social, commentando: “Sei sempre stato bravo a minacciare le donne vero?”.

La scintilla che ha fatto “scattare” Liam sarebbe stato un post che Sara McDonald, moglie di Noel, ha pubblicato su Instagram dove definiva il live del cantante al festival di Glastonbury “molto datato”. Inutile dire che l’ex frontman degli Oasis, da sempre molto suscettibile (a dire poco), ha reagito male e ha pensato di mandare un messaggio alla nipote: “Di alla tua matrigna di fare molta attenzione“. Da qui, la risposta di Noel, padre della ragazza 19enne: “Sei sempre stato bravo a minacciare le donne vero? Che cosa hai intenzione di fare ora?Afferrare mia moglie per la gola per mostrarle chi è il capo?”. L’anno scorso aveva fatto un giro della rete nel quale Liam prendeva il collo la compagna Debbie Gwyther.