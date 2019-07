Sette persone, tra cui un neonato e una bambina di due anni, sono rimasti feriti dalla caduta di un grosso ramo che si è staccato da un albero sul Lungo Tevere a Roma. È successo nella tarda serata di mercoledì all’altezza di Ponte Sisto, vicino a piazza Trilussa, a Trastevere. Il ramo si è spezzato improvvisamente da uno degli alberi che costeggiano la strada ed è precipitato per 12 metri, colpendo un’intera famiglia e una coppia che si trovavano seduti ai tavolini lungo la banchina del fiume in occasione di una manifestazione estiva.

Sul posto sono subito intervenuti polizia e vigili del fuoco, avvisati da alcuni passanti che si erano accorti della caduta e il118. A essere trasportati in ospedale con l’ambulanza sono stati in sette: una coppia e una famiglia con due bambini piccoli. Una di 2 anni, ha riportato ferite a un braccio, e il fratellino di 3 mesi, che per fortuna non è stato direttamente colpito dal ramo, ma è stato comunque portato all’ospedale romano Bambino Gesù, per accertamenti. La madre dei due piccoli, una donna di 30 anni, ha riportato ferite alla testa, mentre il padre 34enne è stato colpito a una gamba. Con loro c’era anche un’amica dei due genitori, una ragazza di 24 anni, che ha riportato alcune ferite ed è stata quindi medicata insieme alla coppia che si trovava seduta al tavolo accanto, che si era buttata a terra per evitare il ramo.