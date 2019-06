Gigi Simoni è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cisanello di Pisa. Ottant’anni compiuti da poco, il “tecnico gentiluomo” si è sentito male nella sua casa di San Piero a Grado, in provincia di Pisa ed è arrivato in ospedale in condizioni critiche. Familiari e parenti si trovano già al suo capezzale. Ex allenatore di Inter e Genoa, la sua attività da ct è cominciata dopo una carriera da calciatore: una coppa Italia vinta con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B vinto con il Genoa nella stagione 1967-68. Da allenatore, ha vinto la coppa Uefa con l’Inter nel 1997.