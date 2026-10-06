Sono Antonio Arena, Riccardo Cassano e Destiny Elimoghale. Un elenco da cui sono passati tante meteore, ma anche diversi calciatori oggi al top a livello internazionale

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Saranno famosi. O meteore. Il loro futuro non è dato saperlo, ma al momento sono i migliori giovani talenti del calcio mondiale. Almeno secondo il The Guardian, che come ogni anno (da 12 anni) ha pubblicato la lista dei 60 migliori giovani – quest’anno toccava ai classe 2009 (17 anni) – del mondo. E ci sono anche tre italiani: Antonio Arena (Italia, Roma), Riccardo Cassano (Italia, Como), Destiny Elimoghale (Italia, Juventus). Una lista da cui sono passate tante meteore, ma anche diversi calciatori oggi al top a livello internazionale. Nella prima edizione del 2014 spiccava il nome del Pallone d’Oro Ousmane Dembélé. Nel 2016 c’era Donnarumma, nel 2017 Haaland e Vinicius, nel 2018 Kvaratskhelia, Rodrygo e Khephren Thuram, mentre nel 2019 c’erano Gvardiol, Camavinga e Pedri. E ancora: Musiala, Wirtz e Sesko. Insomma, non gente qualsiasi.

Nell’attuale lista non ci sono nomi noti al panorama calcistico internazionale. O meglio, gli appassionati di calcio giovanile a livello mondiale ne conosceranno diversi, ma pochissimi di loro si sono già affacciati nel calcio dei grandi. La Francia è la nazione più rappresentata, con 4 giocatori: Christ Batola (Troyes), David Boly (Paris Saint-Germain), Adil Hamdani (Lyon) e Believe Munongo (Metz). Subito dietro ci sono Brasile, Germania, Italia e Spagna, con 3 giocatori ciascuna.