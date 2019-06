Il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales ha annunciato le dimissioni dell'ex tecnico di Roma e Barcellona in conferenza stampa: "Vi preghiamo di rispettare la sua privacy". Per il momento il nuovo ct delle Furie Rosse è il vice Robert Moreno che ha già guidato la squadre nelle ultime tre partite

Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola. Dopo le anticipazioni dei quotidiani As e Marca, l’annuncio ufficiale è arrivato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Ha spiegato che alla base della decisioni ci sono “importanti motivi personali“. L’ex tecnico di Roma e Barcellona verrà sostituito per il momento dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da capo allenatore.

Le dimissioni da ct della Spagna arrivano dopo che Luis Enrique aveva già temporaneamente lasciato l’incarico “per questioni personali”. Robert Moreno aveva guidato la Nazionale nelle ultime tre partite di qualificazione all’Europeo del 2020. “Vi preghiamo di rispettare la privacy di Luis Enrique – ha detto Rubiales – Da parte nostra gli trasmettiamo enorme affetto e che sappia che le porte per lui qui sono sempre aperte“.

Dopo l’esperienza alla Roma e la serie di trofei vinti con il Barcellona, tra cui due Liga e una Champions League, Luis Enrique era stato chiamato a guidare la Spagna per farla rinascere dopo il fallimentare Mondiale di Russia 2018. Il ct Julen Lopetegui era stato cacciato dopo aver ufficializzato il suo passaggio al Real Madrid (dove è durato poco più di mezza stagione). Fernando Hierro aveva guidato la Nazionale fino all’eliminazione ai calci di rigore contro i padroni di casa. Poi il 19 luglio era stato ufficializzato Luis Enrique come nuovo ct.