“Dimissioni Lotti? Non mi fate fare un compito che non faccio più da tempo. Io posso sperare che il PD, come fratello maggiore di un’area vasta e plurale abbia la forza di dire che ha sbagliato qualcosa. Senza questo è impossibile ogni cosa, prima fra tutti riprendere i rapporti con i ceti sociali che si sono sentiti defraudati. Io non ho portato Lotti in Parlamento, ci è arrivato con le sue gambe. Non è quello il mio pentimento, avrò altre colpe”. Così l’ex segretario del PD, Pierluigi Bersani, a margine dell’incontro ‘Le trasformazioni del settore elettrico italiano, tra il decreto Bersani e il Pniec 2030’