“, questanel corso dell’intervista con. Ail volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: “Venti anni senza un programma tutto tuo, non sono troppi?”, chiede la conduttrice. L’ospite risponde così: “E’ vero, sono tanti.ho questa permanenza continua che mi tiene in vita. Tutto questo mi ha permesso non solo di essere nel piccolo schermo ma di avere quattro figli, un nipotino e di continuare la mia vita serenamente per ora..”

Da qui la frase incriminata: “Quindi ti tira ancora? Bravo“. Mastrota resta senza parole e in studio cala il gelo: “Come? Cosa hai detto? Con ‘gnocca’ pensavo di aver detto una parola…”, la Balivo lo interrompe sottolineando che stava scherzando e cercando subito di cambiare argomento, resasi conto della frase volgare pronunciata alle 14.05 su Rai1. Nel corso della chiacchierata il televenditore ha confermato che convolerà a nozze con la compagna Floribeth Gutierrez, parlando anche della sua ex Natalia Estrada: “Con Natalia è stata una storia meravigliosa. Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma. Flo non è gelosa se mi dicono: ‘Sei l’ex marito della Estrada’, ma succede. Ma è normale, non perché è Natalia ma quando si parla di un’ex, si infastidiva.” La showgirl spagnola non sarà però invitata al matrimonio per non intrecciare le loro vite private con i rispettivi partner: “Abbiamo un buon rapporto ma le nostre strade si sono divise. Anche lei si è sposata e non mi ha invitato. Ma è normale, abbiamo un rapporto sereno ma da qui ad uscire in quattro no”, ha concluso Mastrota.