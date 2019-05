Attimi di paura per Wanda Nara all’uscita dallo stadio Meazza dopo Inter-Empoli. La moglie dell’attaccante nerazzurro Mauro Icardi si trovava a bordo del suo suv con i figli quando un gruppo di tifosi interisti ha accerchiato l’auto insultandola e rivolgendole offese. Wanda Nara non è riuscita a proseguire ed è rimasta bloccata per alcuni minuti prima di riuscire a divincolarsi e a proseguire verso casa e poi a Cologno Monzese, dove ha partecipato a Tiki Taka. Evidentemente il gruppo di tifosi dell’Inter, avendo riconosciuto la sua auto, ha voluto “far pagare” a Wanda Nara l’errore del marito, che ha sbagliato un rigore durante la partita.