Massimo Giletti è tornato in Rai ospite di Milly Carlucci nella prima semifinale di Ballando con le Stelle, dove si è cimentato anche lui nel ballo. Nonostante le immagini delle prove settimanali in cui si vedeva il conduttore impegnato con tre maestre di ballo per prepararsi il balletto, la sua esibizione è stata più che altro una passeggiata a ritmo di musica circondato dalle tre ballerine. Impossibile quindi, non notare la sua scarsa attitudine al ballo ma è stato poi lo stesso Giletti a scherzarci sopra, facendo una battuta sull’onda del gossip del momento: “Io sono il Mark Caltagirone del ballo: non esisto. Però la D’Urso mi può invitare per dire la verità“, ha detto ironico tra gli applausi del pubblico. Giletti ha poi colto l’occasione per parlare del suo libro in uscita e ha chiacchierato un po’ con la conduttrice: “È stato bello poterti riabbracciare”, gli ha detto.