“Le correnti che dovrebbero servire a discutere di problemi inerenti la giustizia sono diventate un ufficio di collocamento”. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, l’ex magistrato Giancarlo Caselli ha ripercorso la sua carriera intervistato al Salone del Libro di Torino da Peter Gomez, direttore del Fatto.it e conduttore di “La Confessione” (Loft produzioni). Nell’intervista Caselli ha fatto riferimento al “balletto” di nomine tra le Procure di Roma e Torino e ha attaccato: “Si intuisce che ci siano trattative e scambi per la successione alle Procure di Roma e Torino. Non so se sia vero, ma se avverrà così , allora ecco che il Csm verrebbe meno alla sua funzione di scegliere il meglio dirigente di quell’ufficio e (prevarrebbero) logiche correntizie che hanno poco a che vedere con la meritocrazia”