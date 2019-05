L’intera Lombardia, in queste ore, sta facendo i conti con violenti temporali e forte vento: su Milano si è scatenato un violento temporale. Completamente imbiancata la pista dell’aeroporto. Il flusso dei voli è stato ridotto e alcuni in arrivo sono stati dirottati su altri scali ma l’aeroporto - viene precisato - non è mai stato chiuso

Il calendario dice che è maggio ma a Malpensa grandina. Talmente tanto che la pista dell’aeroporto è completamente imbiancata. Il flusso dei voli è stato ridotto e alcuni in arrivo sono stati dirottati su altri scali, ma l’aeroporto – viene precisato – non è mai stato chiuso. Al momento gli operai sono ancora al lavoro per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio che si è depositata. Due feriti in Lombardia sono stati ricoverati in ospedale. Un 84enne è stato soccorso, con lievi ferite, dopo che un albero è caduto sulla sua auto mentre passava da Locate Triulzi. Contuso alla testa invece un alpino di 46 anni che stava cercando di trattenere una tenda mentre prendeva il volo a causa del vento. Dal campo di via San Romanello è stato trasportato all’ospedale San Carlo.

L’intera regione, in queste ore, sta facendo i conti con il maltempo. Su Lodi si è abbattuto un temporale con raffiche di vento fino a 75 chilometri orari. Diversi alberi sono caduti sulle strade, a partire dalla statale 9 via Emilia, all’entrata della città. I vigili del fuoco sono impegnati nella rimozione dei tronchi. Precipitazioni di intensità tropicale anche a Milano, dove nella zona sud si segnalano alberi caduti sulla provinciale che da Lodi conduce a Paullo. Il maltempo che si è abbattuto sulla regione – per i vigili del fuoco di Milano – ha visto come danni la caduta di alberi e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nella provincia di Varese. Tante le chiamate ai centralini dei pompieri, ma nessuna criticità particolare. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano.

Piogge e temporali anche in Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, con un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 12 maggio, allerta arancione su gran parte sui settori centro occidentali dell’Emilia-Romagna e sulle Marche. L’allerta gialla sarà, invece, sul Veneto, sui bacini emiliani centrali in Emilia-Romagna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte della Campania, su Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia.