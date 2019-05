“Questo è il momento in cui ha riavuto il suo piede”. Il video postato dalla Croce Rossa Internazionale sui social emoziona: nel filmato si vede il piccolo Ahmed, bambino afgano, che danza con la sua gamba artificiale. Il primo ballo, felice, per la possibilità di camminare senza l’aiuto di qualcuno. “Oltre 4000 civili sono morti o sono stati feriti da esplosivi in Afghanistan nell’ultimo anno. È un terzo in più del 2017 e il peggior dato dal 2010“, ricorda la Croce Rossa.