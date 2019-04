Flavio Briatore torna nello studio di Non è l’Arena (La7), e dopo quasi un anno dal suo commento circa i risultati delle elezioni, dice la sua, da imprenditore internazionale, sul lavoro che questo Governo sta portando avanti. “In questi 10 mesi le cose sono peggiorate. La politica è difficile però in questo momento io vorrei essere orgoglioso dell’Italia quando, invece in questo momento siamo ai livelli minimi di rispettabilità fuori dall’Italia”. Il punto, secondo Briatore è il contratto di governo: “Abbiamo due entità completamente diverse che non si parlano. Con la complessità che c’è non puoi affrontare la questione con un contratto. Quando ci sono state le elezioni la gente era stufa e ha premiato la ventata rivoluzionaria… ma non sono preparati, quando guidi la macchina devi avere la patente”