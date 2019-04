“La violenza non è una soluzione, ma l’obiettivo è“. A rivendicarlo, in merito a quanto avvenuto a, nella periferia romana, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno,. Il leader della Lega ha lanciato un attacco in direzione Campidoglio, verso la giunta Raggi: “Chiaro che non puoi usare le periferie a Roma, come in altre città italiane, per nascondere i problemi” ha spiegato a margine di un evento a Confcooperative. E ancora: “Chi si vuole integrare si integra, chi non si vuole integrare fa una scelta, sono stufo di sprecare i soldi degli italiani per mantenere migliaia di rom che non fanno nulla dalla mattina alla sera se va bene, o che rubano se va male”. E se i pm hanno aperto un’inchiesta per danneggiamenti e minacce con l’aggravante dell’odio razziale invece sembra voler minimizzare, dopo le immagini delle rivolte anti-rom dei cittadini dell’area, alle quali si sono aggiunti CasaPound e Forza Nuova: “Pane calpestato per terra e minacce? Fenomeni di intolleranza razziale? Il pane è sacro, ma“, ha tagliato corto il ministro dell’Interno.