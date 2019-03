“Sono soddisfatto perché da quasi cinque anni sento opinionisti e forze politiche che davano per impossibile la misura. Ne sono orgoglioso e sono contento anche dei numeri che cresceranno nei prossimi mesi. Abbiamo le coperture e le strutture per far fronte alle richieste che aumenteranno PIL e produttività. Diamo possibilità d acquisto alle famiglie e alle imprese di vendere i loro prodotti non solo mirando all’export. Di Maio è stato molto esplicito: quando ci sono provvedimenti c’è sempre un tentativo di mettere un piccolo discredito sul lavoro fatto dai 5 stelle ma sono dinamiche superabili. Approveremo quota 100 e reddito di cittadinanza al Senato e anche una serie di norme contro la violenza”. Così il Ministro Riccardo Fraccaro su Reddito di Cittadinanza e rapporto fra Di Maio e Salvini.