Ha fatto appena in tempo a pronunciare due parole: “Hello, brother“. “Ciao, fratello“. Poi Brenton Tarrant ha sollevato il fucile e ha aperto il fuoco nove volte. E l’uomo, presumibilmente un ragazzo, è caduto a terra, senza vita. Aveva accolto il suo assassino con parole di fraternità e pace la prima vittima del terrorista australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. In cambio ha ricevuto nove colpi di arma da fuoco. Le parole si odono chiaramente nel video girato dallo stesso terrorista con una body-camera, trasmesso in diretta Facebook e poi rimosso dal social network.