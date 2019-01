I leader europei concordano infatti sul fatto che "il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il proprio futuro" e sono pronti a scendere in campo, come ha spiegato il ministro degli Estreri spagnolo Josep Borrell: "Se non esiste la volontà del regime venezuelano a procedere alla convocazione di elezioni, noi solleveremo l'adozione di altre misure, tra le quali anche il riconoscimento di Guaidò come capo di Stato ad interim"

Convocare elezioni “eque, libere, trasparenti e democratiche” entro otto giorni oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. È l’ultimatum a lanciato unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Nicolas Maduro. Una posizione a cui potrebbero unirsi presto anche altri Paesi. I leader europei concordano infatti sul fatto che “il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il proprio futuro” e sono pronti a scendere in campo, come ha spiegato il ministro degli Estreri spagnolo Josep Borrell: “Se non esiste la volontà del regime venezuelano a procedere alla convocazione di elezioni, noi solleveremo l’adozione di altre misure, tra le quali anche il riconoscimento di Guaidò come capo di Stato ad interim“. “Non vogliamo instaurare o rimuovere governi, vogliamo la democrazia e elezioni libere in Venezuela”, ha precisato il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Anche l’Unione europea si è mossa. Come spiega il Corriere della Sera, “la Commissione europea considera ‘non democratico e non indipendente’ il voto che nel 2013 ha portato al potere Maduro”. La portavoce della Commissione europea Maja Kocijancic ha confermato che sono “in corso molti contatti” tra Federica Mogherini e i diversi governi europei: “La nostra delegazione a Caracas è molto attiva e il dibattito sta andando avanti anche tra i Ventotto”. La spaccatura internazionale di fronte alla crisi venezuelana è evidente. Gli Stati Uniti, il Canada e oltre una mezza dozzina di Paesi latino americani si sono schierati con Guaidò, mentre un altro blocco di Paesi che comprende Russia, Iran, Turchia, Cuba, Bolivia e Nicaragua sostengono Nicolas Maduro.

Intanto sulla grave crisi politica del Venezuela arriva oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si riunisce per una seduta d’emergenza richiesta dagli Stati Uniti. Alla riunione parteciperanno il segretario di Stato, Mike Pompeo, e il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza. Venerdì, Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto mercoledì i poteri di presidente ad interim, si è detto disponibile a concedere un’amnistia a Maduro e a tutti coloro che sono “disposti a mettersi dalla parte della Costituzione”. Ma intanto è caos nel Paese dopo che per 48 ore la piazza è stata interessata da scontri che hanno causato negli ultimi giorni la morte di almeno 26 persone ed il ferimento di quasi 300. Sempre venerdì, Maduro ha dichiarato che non rinuncerà mai, per poi dare dei “pagliacci” agli oppositori del governo parlando alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario. Il presidente ha quindi ribadito che “i diplomatici americani devono lasciare il Venezuela entro domenica”, e dichiarato di star facendo altrettanto con i diplomatici venezuelani in Usa che torneranno a casa sabato.