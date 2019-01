Centinaia i manifestanti che si sono riversati per le strade della capitale francese per l'undicesimo sabato di cortei. Mobilitazioni anche in altre città, da Bordeaux a Tolosa. Diversi poliziotti armati con i contestati fucili a proiettili di gomma "flash-ball" saranno equipaggiati di videocamere per "contestualizzare il momento in cui il colpo viene sparato"

Tre gruppi di gilet gialli si sono ritrovati questa mattina a Parigi per l’Atto XI della manifestazione che da metà novembre, ogni sabato, va in scena nella capitale e in varie città francesi. Al raduno si sono presentate circa un centinaio di persone. Le presenze sono in calo rispetto agli altri appuntamenti, ma l’attesa è per la notte tra il 26 e il 27 gennaio: Eric Drouet, uno dei principali animatori della protesta, e altri esponenti del movimento hanno lanciato una “notte gialla” di proteste che dovrebbe svolgersi in place de la Republique. L’ipotesi è che il gruppo voglia trasformare la storica piazza in una “rotatoria gigante” e rimanere mobilitato la notte “fino alla fine del grande dibattito nazionale”, che dovrebbe concludersi il 15 marzo. In mattinata alcune decine di persone hanno sfilato lungo gli Champs-Elysees dirigendosi verso place de la Bastille.

I gilet vivono negli ultimi giorni alcune divisioni interne: non tutti hanno appoggiato la decisione di candidarsi alle Europee, mentre due dei leader (Ludosky e Nicolle) hanno rotto con il collega Drouet. I cortei oggi erano divisi in tre. In mattinata alcune decine di persone hanno sfilato lungo gli Champs-Elysees dirigendosi verso place de la Bastille. Il gruppo più numeroso, guidato dallo stesso Drouet, invece, è partito dalla parte opposta, Bercy. Il corteo ha in programma di attraversare rue de Rivoli e concludersi sempre alla Bastiglia. Un terzo raduno è stato organizzato davanti al ministero dell’Oltremare. Il gruppo si muoverà verso la sede parigina di Facebook. Al corteo partecipano anche due delle esponenti tra le più note del movimento, Priscilla Ludosky e Maxime Nicolle.



Diverse manifestazioni stanno iniziando anche in altre città francesi, da Bordeaux a Tolosa, dove si sono verificati gli incidenti più gravi nelle ultime settimane. La novità di questo sabato è che diversi poliziotti armati con i contestati fucili a proiettili di gomma “flash-ball” saranno equipaggiati di videocamere per “contestualizzare il momento in cui il colpo viene sparato”, secondo quanto annunciato dal viceministro dell’interno, Laurent Nunez.