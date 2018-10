Sono più di mille le automobili, in gran parte Maserati, coinvolte dall’incendio divampato la scorsa notte nel terminal auto al porto di Savona a causa del maltempo. A dirlo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, e il presidente dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure, Paolo Emilio Signorini. “I veicoli sono irrimediabilmente persi”. A causare l’incidente, con buone probabilità, un cortocircuito provocato dalla mareggiata. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Video Vigili del fuoco/Silvano Molinas