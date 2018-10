Uno o più uomini armati e mascherati, spari sugli studenti, una forte esplosione, forse di più. Sono i primi elementi per la ricostruzione dell’attacco al Politecnico di Kerch, città sul lembo orientale della Crimea. Al momento si contano 13 morti e circa 70 feriti, la maggior parte dei quali sono adolescenti. Per il Cremlino l’ipotesi è quella di un atto di terrorismo. L’ultimo aggiornamento fornito da un alto funzionario russo in Crimea riporta che l’autore dell’attacco è uno studente di 22 anni che poi si è ucciso.

Il Comitato Investigativo russo ha aperto un’indagine criminale sulla base dell’articolo 205 del codice penale russo, ovvero “atto terroristico”. La principale agenzia di stampa russa, la Tass, riferisce che oltre 200 militari del distretto militare del sud e circa 10 mezzi pesanti sono stati inviati a Kerch.

Le informazioni su quanto avvenuto sono ancora frammentarie. Quello che è noto per il momento è che tra le altre cose un ordigno è esploso nella mensa del Politecnico e conteneva elementi metallici. C’erano uomini “mascherati e armati di mitra“, raccontano alcuni testimoni oculari, usciti dai bagni nel momento dell’esplosione. “Ce n’erano veramente tanti, ma non posso dire quanti”, ha detto uno dei presenti. Uno studente dell’istituto ha aggiunto che a “sparare agli studenti” era “un viso familiare”, “sembra sia uno dei nostri compagni“. Circostanze per ora smentite dal governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, che ha confermato una sola esplosione e nessuna sparatoria, assicurando che la situazione in città è calma.

A Kerch di recente è stato inaugurato il ponte che unisce la Repubblica autonoma al Caucaso, evento al quale aveva partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin. Un fatto simbolico che rappresenta l’effetto pratico dell’annessione della Crimea alla Russia, avvenuta nel 2014 dopo un referendum popolare, il cui esito tuttavia non è mai stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Anzi, proprio l’azione di Mosca sulla Crimea è all’origine di gran parte delle sanzioni che l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno deciso nei confronti della Russia e ha provocato l’esclusione della Federazione dal G8, voluta dall’allora presidente Usa Barack Obama.

Nel G7 di giugno Donald Trump, sostenuto dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, ha proposto il reintegro degli Stati Uniti nel G8. In un question time dell’estate scorsa il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, tuttavia, aveva ribadito che l’Italia non riconosce l’annessione della Crimea alla Russia, in parte smentendo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini.