Al via il vertice in Quebec. Il premier twitta condividendo l'auspicio del presidente Usa sul reintegro della nazione di Vladimir Putin. L'incontro con Tusk e Junker: "Totale insoddisfazione dell’Italia per le proposte attualmente discusse". Oggi incontri con Macron, May e Merkel che si era già detta contraria al reintegro di Mosca, esclusa dal 2014 dopo la crisi in Crimea

Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin, che per la prima volta incassa un sostegno tanto evidente da parte di Palazzo Chigi. E al suo portavoce, Dmitri Peskow, fa dire alle agenzie di stampa: “La Russia si concentra su altri formati“. Come dire: il Cremlino non è interessato al momento a tornare nel gruppo delle grandi potenze mondiali.

Conte: “D’accordo con Trump. Mosca torni nel G8” – Intanto, però, Mosca incassa il messaggio di pace partito da Washington dove Trump ha lasciato la Casa Bianca diretto al vertice programmato in Quèbec. Ancora prima d’incontrare gli altri sei leader in Canada, però, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero subito condiviso da Conte che ha inaugurato la sua prima missione internazionale con un endorsement via twitter: “Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti”.

Sono d’accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 giugno 2018

L’apertura sulle sanzioni: “Aperti a dialogo” – Un’apertura netta quella del presidente del consiglio che già nel suo discorso in Parlamento aveva annunciato l’intenzione di dare nuovo impulso al dialogo col Cremlino. “Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa”, aveva detto Conte, chiedendo la fiducia alle Camere. E provocando la replica del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg : “Con la Russia dobbiamo mantenere il dialogo politico, ma le sanzioni economiche sono importanti”. Posizione condivisa da Angela Merkel, secondo la quale “l’annessione della Crimea è stata una lampante violazione del diritto internazionale. E questo giustifica l’esclusione della Russia dal G8”. Ma anche dagli stessi Stati Uniti con l’ambasciatore Usa alla Nato, Bailey Hutchinson, che aveva commentato le parole di Conte chiedendo che “sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento”. “Siamo aperti al dialogo, ma questo non significa stravolgere un percorso definito, legato anche all’attuazione degli accordi di Minsk. Valuteremo le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7″, ha detto il premier arrivando in Canada.

L’esclusione nel 2014 su spinta di Obama – Adesso, però, ecco che sono arrivate le parole di Trump, subito condivise da Conte. L’uscita della Russia dal gruppo del G8 – in cui era entrata negli anni ’90 – risale a quattro anni fa in seguito alla annessione della Crimea da parte di Mosca, considerata dagli alleati europei un’aggressione nei confronti dell’Ucraina. L’espulsione fu decisa sotto la spinta proprio degli Sati Uniti allora guidati dall’amministrazione di Barack Obama, in nome del principio che i confini internazionali non possono essere ridisegnati con l’uso della forza. La mossa di Trump rischia ora di accrescere enormemente le tensioni tra Usa ed Europa, dopo la vicenda dei dazi e il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul programma nucleare dell’Iran. La dichiarazione del presidente, tra l’altro, arriva mentre lo stesso è al centro delle indagini sul indagini sul cosiddetto Russiagate. A questo proposito Trump ha spiegato ai cronisti: “Io non sono al di sopra della legge ma ho l’assoluto diritto di concedermi la grazia. Ma non lo dovrò mai fare perché non ho fatto nulla di male, come tutti sanno. Non c’è stata collusione tra la campagna elettorale e Mosca, non c’è stata ostruzione, è tutta fantasia artefatta, è una caccia alle streghe”.

Honoured to meet PM @GiuseppeConteIT for his first bilateral meeting. Good, positive talks on #G7, #EMU, #migration and #Russia. We agreed to meet again in Rome before June #EUCO. pic.twitter.com/r7XtkaG4JC — Donald Tusk (@eucopresident) 8 giugno 2018

Conte: “A Tusk e Junker jo espresso nostra insoddisazione su migranti” –Dopo il tweet pro Mosca, Conte ha quindi tenuto il suo primo incontro bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Sul tavolo una delle priorità del governo M5s – Lega: il dossier migranti. Il presidente del consiglio ha espresso le proprie convinzioni sul tema del regolamento di Dublino. “C’è totale insoddisfazione dell’Italia per le proposte attualmente discusse, l’Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori. Vogliamo un’Europa più forte ma anche più solidale”, ha detto Conte alla fine dell’incontro. Tusk ha proposto al presidente del consiglio di rivedersi prima del Consiglio europeo di fine giugno per approfondire il tema. Poi ha twittato una foto con il premier italano scrivendo: “Onorato di aver incontrato il premier Giuseppe Conte per il suo primo bilaterale. Colloqui buoni, positivi su G7,Uem, migranti e Russia. Abbiamo concordato di incontrarci a Roma prima del vertice europeo di giugno”.

“Sui dazi nostra posizione moderata” – Arrivato in Canada Conte ha parlato anche dei dazi, tema sul quale sarà portatore “di una posizione moderata, cercheremo di capire le ragioni che portano ad assumere certe posizioni e ci comporteremo di conseguenza. C’è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni anche molto veementi di Trump e dei partner europei. Noi siamo qui per valutare le varie posizioni, com’è nelle nostre corde saremo portatori di una posizione moderata. Cercheremo anche le valutazioni alla base delle diverse posizioni e ci comporteremo di conseguenza”.

Gli incontri del premier in Canada – Dopo il bilaterale con Tusk, Conte ha incontrato anche Jean Claude Juncker (ma sarà presente lo stesso presidente del consiglio europeo. Poi parteciperà al vertice promosso dal francese Emmanuel Macron con Angela Merkel e Theresa May. Quindi il premier vedrà singolarmente Merkel e Macron e probabilmente Shinzo Abe, mentre dovrebbe incontrare May sabato 9 giugno. In agenda, invece, non c’è invece alcun incontro con Donald Trump. Sul G7 è intervenuto anche l’ex premier Paolo Gentiloni. Il vertice – dice l’esponente del Pd – “avviene in un momento delicatissimo per i rapporti transatlantici. È un incontro molto importante, occorre trovare un binario per non esacerbare quelle tensioni che in questo momento ci sono, tensioni a livello commerciale”. L’ex presidente del consiglio dice di non avere “particolari consigli da dare al presidente del consiglio Conte. Gli faccio gli auguri: io la penso in modo sideralmente diverso dal Governo appena nato, ma non credo che le istituzioni siano scatolette di tonno e quindi faccio gli auguri”.