Norik Avdalyan, 22enne del Rubin Kazan, nel match vinto per 4 a 0 contro il Cheboksary (campionato National Student Football League di Russia), ha calciato un rigore con un’acrobazia pazzesca, ricordando il gesto del mitico cartone animato Holly e Benji. Ma come ha rivelato il Guardian, Avdalyan non è nuovo a certe prodezze: nel 2017 si esibì in un rigore simile.

