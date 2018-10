Dopo l’illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nella Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato a Montecitorio, è intervenuto, duramente, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, oggi deputato Pd.

“Che il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica servono per creare occupazione fa ridere e non è assolutamente vero che l’intervento sulle pensioni accelera l’uscita dal lavoro aumenta l’occupazione giovanile, l’evidenza testimonia il contrario, parliamo di cose serie”. Secondo l’ex ministro il quadro del Def presenta “numeri molto elevati per quanto uno possa essere ottimista” e genera “estrema incertezza e confusione”.