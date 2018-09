L'ironia in riferimento al tema delle concessioni autostradali legato al crollo del ponte Morandi a Genova ha suscitato subito polemiche in Rete: "Evita di parlare di queste cose in modo scherzoso.....Dai Danilo", gli scrivono sotto al post

Dopo le polemiche scatenate nelle scorse ore dalla foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha fatto un’altra gaffe. Il senatore M5S ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui sfoggia il nuovo taglio di capelli: “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere” scrive nella didascalia dell’immagine, che lo ritrae assieme ai figli ancora sulla sedia del barbiere.

L’ironia in riferimento al tema delle concessioni autostradali legato al crollo del ponte Morandi a Genova ha suscitato subito polemiche in Rete: “Evita di parlare di queste cose in modo scherzoso…..Dai Danilo”, gli scrivono sotto al post. “Meno male che ti diverti almeno Tu……scherza….scherza”, e poi ancora “uscita di cattivo gusto…”. Così il ministro Toninelli ha cancellato il post, ripubblicandolo dopo qualche minuto ma con una didascalia diversa: “Assieme ai miei piccoli. Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio”, si legge ora sotto la foto. Ma la cosa non è passata inosservata e gli ha attirato nuove critiche: “Io revocherei a te la concessione da ministro”, gli scrivono ancora nei commenti.