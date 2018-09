Battibecco in diretta tv a L’Aria che tira estate, su La7, tra l’attore e regista Jacopo Fo e il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri. Oggetto del contendere: la riforma della giustizia e l’eventuale norma sulla prescrizione. “I processi sono lenti per colpa della politica” ha detto Fo. “Bugia, non è vero. Diciamolo una volta per tutte che i magistrati lavorano poco” è stata la replica di Ruggieri.

Video La7