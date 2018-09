“Se ricostruiscono il viadotto entro un anno, come dicono, con le attuali regole, offro la cena al governo. Devono fare una norma con una deroga per i lavori, altrimenti non si va da nessuna parte”. Così Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali, ospite a In Onda su La7, dopo l’informativa del ministro Danilo Toninelli in Parlamento sul ponte Morandi crollato a Genova.