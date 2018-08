Nelle prossime settimane, sfruttando anche i 40 giorni di stop ai lavori parlamentari, il senatore di Rignano continuerà a spiegare la storia di Firenze nella docuserie attraverso il Corridoio Vasariano, al momento chiuso al pubblico, Santa Croce e Santa Maria Novella. In totale, sono 8 le puntate che il produttore Lucio Presta dovrà cercare di piazzare in Italia e all'estero anche per "rafforzare la visibilità" dell'ex premier

Il 19 agosto la vita da “cicerone” partirà da dove era iniziata quella da politico, Palazzo Medici Riccardi. Dopo i primissimi ciak, le riprese della serie dedicata alla storia e alle bellezze di Firenze raccontate da Matteo Renzi saranno nel palazzo della Provincia, dove il senatore di Rignano era di casa agli albori della sua carriera. Due giorni, in interna prima di spostarsi in piazza Duomo, che è stata affittata e verrà in parte chiusa anche al passaggio dei pedoni per permettere all’ex presidente del Consiglio di raccontare davanti alla macchina da presa le gesta dei Medici. E sulla piazza si alzerà anche un drone, per effettuare le riprese aeree.

Poi, di settimana in settimana, sfruttando anche i 40 giorni di stop ai lavori parlamentari, Renzi continuerà a spiegare la storia di Firenze nella docuserie attraverso il Corridoio Vasariano, al momento chiuso al pubblico, Santa Croce e Santa Maria Novella. In totale, sono 8 le puntate che il produttore Lucio Presta dovrà cercare di piazzare in Italia e all’estero. Per quanto riguarda il mercato interno, il network maggiormente interessato al Renzi-cicerone è Mediaset. La trattativa prosegue da settimane e pare sia a un passo. La docuserie potrebbe andare in onda già durante il prossimo inverno.

Ma Presta si sta muovendo anche all’estero, alla caccia di tv e piattaforme interessate alla nuova veste dell’ex premier, quella di guida turistica, in un ritorno alla tv dopo l’apparizione come concorrente a La ruota della fortuna nel 1994. La serie, nelle intenzioni di Renzi, avrebbe non solo un fine economico ma anche, come riporta il Corriere della Sera, quello di “rafforzare la visibilità all’estero, dove, anche grazie alla rete costruite nei mille giorni a Palazzo Chigi, viene spesso chiamato a tenere conferenze“.