Sulla Legge Mancino”penso che una riflessione vada fatta e rifletterò con il Presidente del Consiglio, con il ministro Di Maio: sono persone che mi hanno anche stupito per la loro capacità e il loro buonsenso”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana a margine della Festa della Lega Romagna a Cervia, nel Ravennate. “Credo che, magari, vista così”, l’idea di una revisione della Legge, “possa avere suscitato qualche dubbio – ha argomentato – ma c’è un problema quando si dice che un po’ tutto è razzismo, soprattutto le azioni della Lega e del ministro dell’Interno. Bisogna stare attenti – ha concluso Fontana – che poi questo strumento non venga utilizzato per colpire a fini politici perché questa sarebbe una deriva pericolosa”