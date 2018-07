Il ministro dell'Interno: "L'immigrazione di massa permessa dalla sinistra no nha aiutato. Ogni aggressione va punita e condannata". Fico: "Il razzismo va sempre combattuto". Renzi: "E' emergenza". Civati: "Il capo del Viminale dice che il suo modello non sono gli Usa. E' vero: è l'Alabama degli anni Sessanta"

Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini non c’è nessuna “emergenza razzismo“. “Sciocchezze” ribadisce. E per dimostrarlo ricorda che “solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono stati denunciati”. Cosa c’entra con l’aggressione a Daisy Osakue? “Di certo l’immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini“. Quanto all’azzurra di atletica leggera, nata a Torino 22 anni fa, Salvini dice di sperare di “incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile”. “Ogni aggressione – aggiunge – va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza”.

Mare, sole, silenzio, amici, due birre, natura e qualche ora di relax. Evviva la pesca in Romagna! Baci a Maiorca😁 pic.twitter.com/U22m7JN7kC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 luglio 2018

Tra i più alti dirigenti dei Cinquestelle, l’altra componente della maggioranza, a parlare è il presidente della Camera: “Al di là del fatto se ci sono in questo momento episodi di razzismo, il razzismo va sempre combattuto, in ogni caso, senza esitare mai un solo secondo. Qualsiasi episodio di razzismo, anche se ce ne fosse soltanto uno oggi, va combattuto senza se e senza ma. In ogni caso, sempre”. In precedenza erano stati i capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva a parlare di “atto indegno”, rinnovando solidarietà e vicinanza, ma senza parlare di razzismo. Un gesto, continuano Patuanelli e D’Uva, “che condanniamo con fermezza: chi lo ha compiuto deve provare vergogna di fronte a tutto il nostro Paese. L’Italia rifiuta, si indigna e punisce questi gesti inqualificabili. Vogliamo che questa persona, che ha lanciato un uovo contro una donna per strada, venga individuata e punita quanto prima. Gli inquirenti ci diranno qual è il movente, ma in ogni caso un fatto del genere non deve succedere. Mai”.

Più nella la posizione delle opposizioni di sinistra. “Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza – scrive su twitter l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi – Ormai è un’evidenza, che nessuno può negare, specie se siede al governo. Italia, torniamo umani”. “Il governo venga a riferire in Parlamento” chiedono Graziano Delrio ed Emanuele Fiano. Pippo Civati, fondatore di Possibile, prende di mira Salvini: “Dice che il suo modello non sono gli Stati Uniti di Trump: ha ragione, il suo modello è l’Alabama degli anni Sessanta, con aggiunta di citazioni fasciste, di falsità a ogni occasione, accompagnate da parole che vengono dalle stagioni più buie della storia italiana recente”.